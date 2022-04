Precios de consumo en Estados Unidos por las nubes

Nueva York, NY.- Los precios al consumo en Estados Unidos, llegaron a su nivel más alto, en marzo, rozando cifras desde finales de 1981, lo que comprueba las expectativas de que la Federal Reserve System suba las tasas de interés en medio punto en mayo.

En este sentido, el U.S. Department of Labor mostró que, el índice de precios al consumo subió un 8.5%, en comparación con el 2021, luego de aumentar 7.9% en febrero.

Ver más: Economía de Estados Unidos se movió 5.7% en 2021

Por su parte, el indicador de inflación, aumentó un 1.2% respecto al mes pasado, lo que se considera el mayor incremento desde 2005. Al tiempo, la precio de la gasolina representa la mitad del aumento mensual.

En este sentido, Bloomberg, en una encuesta a economistas, concluyó estos esperaban que el IPC general, aumentara un 8.4%, respecto al año pasado, y solo un 1.2% con respecto al mes anterior.

Thanks to @POTUS' economic plan, 2021 was the biggest year of job creation in American history.

— Secretary Marty Walsh (@SecMartyWalsh) January 18, 2022