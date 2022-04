Subsidio por desempleo se equipara a cifras previas al covid-19

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), publicó la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos, concluyendo que la semana pasada bajó a 166.000, en comparación con la semana anterior que registró 171.000 trámites.

Al mismo tiempo, la BLS informó que la semana pasada, que finalizó el 26 de marzo, había 1.52 millones de personas que eran beneficiados de esta prestación social. En comparación con los 1.5 millones de la semana anterior.

Se entiende que la cifra semanal de pedidos de este subsidio subió a un nivel, sin precedentes, de 6.8 millones para el mes de marzo de 2020.

