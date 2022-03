Economía de Estados Unidos se movió 5.7% en 2021

Washington, DC.- La U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA), publicó el tercer cálculo sobre el Producto Interno Bruto (PIB), donde se concluyó que la economía de Estados Unidos creció un 5.7% para el año 2021.

En este sentido, el PIB de Estados Unidos se aceleró, drásticamente, en el cuarto trimestre. En este lapso, avanzó un 6.9% en tasa anualizada y un 2.3% en comparación al trimestre anterior.

Ver más: The White House estimó déficit récord para Estados Unidos

Asimismo, este aumento del 5.7% en 2021, se considera el mayor avance anual registrado desde 1984 en Estados Unidos.

Por otro lado, esta noticia ocurre tras un 2020 de recesión enmarcado en drásticas medidas de confinamiento por la pandemia del covid-19. En este contexto, el PIB cayó el 3.4%.

Get details about industries’ contributions to the U.S. economy and find out how corporate profits fared in the final quarter of 2021 as well as the entire year. Read our latest blog, https://t.co/B2Apu6njNv. pic.twitter.com/mDTxhAbzVq

— BEA News (@BEA_News) March 30, 2022