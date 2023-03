Subió un 0.9% el uso de las carreteras en Estados Unidos

Washington, DC.- Para viajar los conductores se inclinaron el 2022 por el uso de las carreteras en Estados Unidos, incrementando un 0.9%, es decir, unas 3.17 billones de millas, revelando una disminución en comparación con años anteriores a la pandemia del covid-19, según explicó el U.S. Department of Transportation.

En líneas generales los viajes por carretera en 2022 aumentaron 29.300 millones de millas. Inclusive cuando en diciembre este indicador cayó un 1.8%. Por ejemplo, para el 2019 los conductores en Estados Unidos sumaron 3.26 billones de millas.

Ver más: Charlotte reportó más de 100 accidentes diarios en 2022

Esto quiere decir que viajar por carretera en Estados Unidos se redujo dramáticamente tras las restricciones por la pandemia del covid-19 a inicios del 2020. Por ejemplo, para el 2020 la conducción bajó un 11% a 2.9 billones de millas, el total anual más bajo desde el año 2003, aunque en 2021 aumentó un 8% a 3.14 billones de millas.

Un dato extraño es que las muertes en carretera en el país aumentaron, proporcionalmente, desde que inició la pandemia. Esto muy a pesar que que hubo una caída importante en las millas recorridas. Dato que también puedo estar influenciado por los altos precios de la gasolina.

Teens cannot hear this message enough. Do. 👏 Not. 👏 Use. 👏 The. 👏 Phone. 👏 While. 👏 Driving. 👏 #TeenDriver pic.twitter.com/f1bKzpkGcm

— nhtsagov (@NHTSAgov) February 28, 2023