Fatídico accidente de tránsito dejó 5 adolescentes muertos

Nueva York, NY.- Un mortal accidente de tránsito involucró a un vehículo que se salió de la carretera e impactó directo contra un árbol, lo que ocasionó un incendio en la madrugada del domingo 19 de marzo en las afueras de la Gran Manzana, exactamente en los suburbios de Scarsdale de acuerdo con la policía.

Según un comunicado del Westchester County Police Department, hubo 5 muertos. Se determinó que fueron 4 hombres y una mujer de entre 8 y 17 años. Además había un niño de 16 años que aparentemente conducía cuando ocurrió el accidente en Hutchinson River Parkway.

El informe explicó que hubo un sobreviviente; un niño de 9 años de edad que se especula viajaba en el compartimiento de carga del vehículo. Según la policía el menor logró escapar por la parte trasera del auto y llevado a un hospital cercano con heridas que no ponen en riesgo su vida.

El comunicado también aclaró que no hubo ningún otro vehículo involucrado en el accidente. Mientras tanto el Westchester County Police Department está en plena investigación del accidente.

Al mismo tiempo, la policía precisó que todas las víctimas eran del estado de Connecticut. De este modo, The New York Times publicó que los seis jóvenes eran residentes de Derby, una ciudad de clase trabajadora al oeste de New Haven.

Finalmente, el Times también confirmó que la sección de Hutchinson River Parkway cerca de la salida donde ocurrió el accidente, fue clasificada por una investigación de noticias locales de 2015 como uno de los tramos de carretera más peligrosos de toda la ciudad de Nueva York.

