McDonald ‘s detalló razones de sus bajas ganancias

Nueva York, NY.- McDonald ‘s anunció que el primer trimestre de 2022 obtuvo una ganancia neta de $1.104 millones, lo que representa un 28% menos que los $1.532 millones alcanzados en el mismo período del año pasado.

La multinacional estadounidense, facturó entre enero y marzo $5.665 millones, lo que supone un 11% más sobre el primer trimestre del 2021. Reflejando el margen de restaurantes impulsado por la ventas. Sobre todo, los mercados internacionales.

Por su parte, Chris Kempczinski, el director ejecutivo precisó, «Nuestro fuerte desempeño en el primer trimestre estuvo espoleado por un aumento de las ventas globales de cerca de un 12 %, lo que refleja el buen momento de todos los segmentos».

En particular, las ventas en Estados Unidos aumentaron un 3.5%, mientras que las internacionales crecieron un 20.4%. Además, McDonald ‘s admitió que la reducción de restricciones contra el covid-19 en la Unión Europea disparó las ventas en este lapso.

