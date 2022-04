Moody’s explica los próximos 12 del sistema bancario de EE. UU.

Nueva York, NY.- La agencia crediticia Moody’s precisó que el sistema bancario de Estados Unidos, se mantendrá en una estabilidad por los próximos 12 a 18 meses, dado los fundamentos crediticios existentes, pese a la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política de la Reserva Federal (Fed).

De este modo, Moody’s resaltó que las condiciones operativas para que los bancos de Estados Unidos, son favorables. Sin embargo, habrá un aumento en el riesgo de los activos, aunque de forma moderada.

De manera que, gracias a la retirada de los estímulos del Gobierno para amortiguar la crisis por la pandemia, el riesgo de activos, aumentará en 2022 y parte del 2023. Al tiempo, la agencia resaltó que la rentabilidad previa a las provisiones mejorará.

Al mismo tiempo, Moody’s, declaró, «Sin embargo, este aumento se verá atenuado por las condiciones económicas favorables. Los bancos tienen reservas para absorber algunas de las mayores pérdidas crediticias, aunque es probable que hagan provisiones adicionales».

