Los más afectados por el precio promedio del alquiler en EE. UU.

Nueva York, NY.- Según la U.S. Census Bureau el precio promedio del alquiler en Estados Unidos está aumentando y los trabajadores más jóvenes han sentido el impacto, llevándolos a aceptar trabajos adicionales o compañeros de trabajo para asumir los altos costos de la vivienda.

Según cifras oficiales los alquileres de viviendas en 2021 aumentaron un 10% desde los niveles anteriores a la pandemia por covid-19. Estos datos se producen coincidiendo con el aumento de los costos de alquiler y atención médica que hizo aumentar inesperadamente los precios al consumidor en Estados Unidos.

Otros datos de la Oficina de Censo revelaron que el precio promedio del alquiler en Estados Unidos fue de $1037 en 2021, en comparación con los $941 de 2019. De esta manera, los aumentos en el promedio del alquiler de vivienda, en la última década fue de 2% o 3%. Con la excepción de que entre 2018 y 2019 fue del 5%.

Sin embargo, el sector más afectado son los recién graduados universitarios y lo que recién ingresados a la fuerza laboral. Es decir, aquellos que tienen pocos ahorros y no tienen al alcance la oportunidad de comprar una casa.

