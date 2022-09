Washington, DC.- La tasa de desempleo en Estados Unidos rompe récord de bajada subiendo a 3.7%, dos décimas más que en agosto, pese a que el mercado laboral del país sigue robusto, acercándose a métricas de la época antes de la pandemia.

Asimismo, el número de desempleados subió en agosto en 344.000 personas. Llegando a los 6 millones, de acuerdo con datos de la U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), publicados el 2 de septiembre.

Una de las interpretaciones del comportamiento de este indicador es que la creación de empleo se ralentizó en el mes de agosto. Es decir, se abrieron 315.000 nuevos puestos de trabajo.

Ciertamente, si se contrasta con el medio millón registrado en julio, la cifra de agosto supone un regreso a los niveles de febrero de 2020. O sea, época prepandemia cuando la tasa de desempleo se establecía en 3.5%

