Wall Street abre septiembre con la misma tendencia de agosto

Nueva York, NY.- El mes de septiembre, Wall Street abrió con bajas en todos los indicadores, donde su principal índice, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.59%, a lo que igual 185.89 enteros, situándose en 31.324,54 puntos.

En este sentido, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.88% o 34,89 enteros, para llegar a los 3.920,11 puntos. Al tiempo que el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 1.31% o 155.31 unidades, para ubicarse en 11.660,89 enteros.

Del mismo modo, el cierre de agosto en Wall Street también cerró en rojo. Aquí los mismos tres indicadores experimentaron la fuga de porcentajes superiores al 4%. En parte, por el temor a que la Federal Reserve (Fed) siga aumentando los tipos de interés y se alcance la recesión.

De manera que, Wall Street mantiene su tendencia a la baja que viene pronunciando durante la semana. Además, hoy se suma también a las bolsas asiáticas y europeas la preocupación de que la Fed siga aplicando duras políticas económicas.

