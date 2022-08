Wall Street, Dow Jones abre en baja por declaraciones de la Fed

Nueva York, NY.- El principal indicador de Wall Street, Dow Jones de Industriales abrió con una bajada de 0.68%, este lunes luego de los accionistas anticiparon más aumentos de la tasa de interés por la Federal Reserve Board (Fed) para tratar de frenar la inflación en Estados Unidos.

Iniciando la sesión en la Wall Street, el Dow Jones contaba con 218.43 puntos menos, para llegar a los 32.064,97 puntos. Por su parte, el selectivo S&P 500, perdía un 0.46% o los que es igual a 18.79 unidades, para ubicarse en los 4.038,87 puntos.

Lo propio pasó con el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde se engloban las principales tecnológicas, que descendió un 0.26% o 32.08 puntos, para llegar a los 12.109,64.

Jerome Powell, presidente de la Fed, declaró la semana pasada que para el mes de septiembre no se desestima elevar la tasa de interés. Así pues, se pretende mantener la tasa de interés en un nivel más alto, hasta que la inflación esté bajo control.

Por su parte, el The Wall Street Journal indicó que serán días turbulentos para las acciones de Estados Unidos, porque los operadores de la Bolsa de Nueva York toman en cuenta las declaraciones y decisiones de la Fed, y su presidente.

