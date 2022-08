Compra supersónica de la mayor aerolínea de EE. UU.

Nueva York, NY.- American Airlines, considerada la mayor aerolínea de EE. UU., anunció que compra 20 aviones supersónicos Overture de Boom Supersonic, diseñados para volar al doble de velocidad de los aviones comerciales más veloces de la actualidad.

Con un depósito no reembolsable American Airlines de iniciales Boom, que aún no construye su primer avión comercial. Además, el contrato tiene opción a compra de 40 adicionales en el futuro.

Pese a que no se revelaron los detalles del monto, parte de los términos del acuerdo precisan que Boom debe cumplir con los requisitos operativos, tanto de rendimiento y de seguridad estándar. Además, de las condiciones habituales de American para la entrega de cualquier Overture.

Para el mes de julio, Boom publicó el diseño de producción final del Overture. El mismo está programado para lanzarse en el 2025; mientras que para estar listo para transportar pasajeros para el 2029.

