Jefa del FMI, Gita Gopinath, dejará su cargo en enero de 2022

Washington, DC.- La economista jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, dejará su cargo en la organización multilateral en enero de 2022 para regresar al Departamento de Economía de la Universidad de Harvard.

Así lo anunció, este martes, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en un comunicado en el que agradeció la contribución de Gopinath durante su etapa en ese cargo de liderazgo y aseguró que el impacto de su trabajo fue «tremendo».

De esta manera, Georgieva declaró, «Gopinath hizo historia como la primera mujer economista jefa del Fondo. Nos beneficiamos enormemente de su agudo intelecto y profundo conocimiento de las finanzas internacionales y la macroeconomía. Mientras navegamos por la peor crisis económica desde la Gran Depresión».

Gopinath sustituyó en 2019 a Maurice Obstfeld, quien ocupaba el cargo desde 2015. Convirtiéndose así, en la primera mujer en dirigir el prestigioso Departamento de Investigación del Fondo.

My immense gratitude to all my amazing colleagues at @IMFNews who make working at the IMF truly gratifying. I look forward to continue working with them the next few months before my return to @Harvard https://t.co/llK9q49xtf

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) October 20, 2021