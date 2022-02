Déficit comercial en plena recuperación de Estados Unidos

Nueva York, NY.- El déficit comercial de Estados Unidos aumentó a un nivel récord, en medio de la recuperación económica, debido a las importaciones que subieron considerablemente en el afán de las empresas por satisfacer la demanda interna.

De esta manera, el comercio exterior de bienes y servicios Estados Unidos se disparó un 27% en 2021 con respecto al año anterior. Ubicándose en más de $859.000 millones mientras se recupera la economía de Estados Unidos.

Para diciembre de 2021, el déficit aumentó un 1.8% con respecto al mes anterior situándose en $80.700 millones, coincidiendo con alta demanda de la temporada navideña. Así lo dejó en un informe al U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA).

Por otro lado, el valor de las exportaciones de Estados Unidos subió $394.100 millones en el año 2021 alcanzando los $2.528 billones, mientras que las importaciones aumentaron hasta los 3387 $billones.

