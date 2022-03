Incertidumbre con el precio del petróleo de Texas

Nueva York, NY.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), se situó en $113.8, es decir un descenso del 0.9%, para este jueves, con las esperanzas puestas en un acuerdo internacional con Irán que permitirá retomar el pacto nuclear bilateral.

En este sentido, los contratos futuros del WTI para entregar en mayo, recortaban $1.04, con respecto al cierre de la jornada pasada.

Asimismo, el crudo de referencia de Estados Unidos ralentizaba su escalada luego de que The White House, precisara ayer que Estados Unidos, y otras potencias están adelantando negociaciones con Irán. Aparentemente, estas negociaciones venían estancándose.

Pese a esto, el Texas se disparó este miércoles a más del 5%, después de que Moscú alertara de que reducirá su exportación de petróleo durante las próximas semanas. Parte de las declaraciones, anuncian una reducción en un millón de barriles diarios, cerca del 1% de la producción mundial.

Happening Now: President Biden holds a press conference about his meetings in Europe with Allies and partners on our response to Russia’s war on Ukraine. https://t.co/gArS0U5ARX

— The White House (@WhiteHouse) March 24, 2022