Washington, DC.- La Reserva Federal (Fed), precisó que la producción industrial de Estados Unidos aumentó un 0.5% en febrero, coincidiendo con el recrudecimiento de las fallas en la cadena de suministro global originado por la guerra en Ucrania.

En este sentido, se considera que el aumento del mes pasado supuso una ralentización con respecto a enero. Mes, en que este valor creció un 1.4%.

Asimismo, la producción industrial aumentó en el sector de manufacturas y la producción minera un 1.2% y un 0.1%, respectivamente durante el mes de febrero.

Por su parte, el gas y la electricidad cayó un 2.7% coincidiendo con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania.

No obstante, el informe de la Fed también subrayó el crecimiento en la producción de ropa del 3.2% y equipamientos de defensa en un 2.7%.

