Washington, DC.- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), arrancó su reunión de política monetaria, con la expectativa de un aumento de las tasas de interés, por primera vez, desde que inició la pandemia con el objetivo de poder contener la galopante inflación.

Asimismo, uno de los retos más grandes es enfrentar la tarea de mitigar los precios, sin que esto frene el crecimiento económico. Momento en que también los precios de viviendas, alimentos y energía se incrementan a una velocidad no vistos en 40 años.

De esta manera, un portavoz de la Fed, precisó que, «La reunión del comité de política monetaria (FOMC) comenzó a las 09H00 (1300 GMT) como estaba previsto».

En este sentido, los analistas prevén que las tasas de referencia, luego de estar dos años en niveles muy bajos (0 a 025%), debería sufrir un primer aumento. De manera que, se propone llevarla al rango de 0.25 a 0.50%, o directamente de, 0.50 a 0.75%, a pesar de ser un salto agresivo.

