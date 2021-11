GM adquiere el 25% de un fabricante de motores marinos eléctricos

Washington, DC.- General Motors (GM) anunció, este lunes, la adquisición de un 25% de la compañía estadounidense Pure Watercraft, dedicada al desarrollo de propulsión eléctrica para embarcaciones, con el objetivo de ampliar su cartera de vehículos eléctricos.

GM no reveló detalles de la transacción para hacerse con un cuarto de Pure Watercraft, una compañía creada en 2011 en Seattle. Pero el fabricante de automóviles dijo hoy en un comunicado que la entrada en el capital de Pure Watercraft, «refleja el planteamiento global necesario para la adopción generalizada de vehículos eléctricos».

El vicepresidente de GM para Electrificación Global, Dan Nicholson, declaró que la participación de la compañía en Pure Watercfraft, «representa otra emocionante oportunidad» para extender el objetivo de cero emisiones de la compañía más allá del automóvil.

Nicholson añadió que, gracias a los esfuerzos de GM para aplicar su tecnología a los sectores ferroviario, aeroespacial y en camiones, «la combinada experiencia de las dos compañías debería dar como resultado un futuro de cero emisiones en la oferta de productos marinos».

