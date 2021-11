La producción industrial de EE. UU. remonta en octubre pese a atasco global

Washington, DC.- La producción industrial de EE. UU. aumentó un 1,6% en octubre y la tasa de utilización de la capacidad industrial se situó en máximos desde el inicio de la pandemia, en una señal de la recuperación de la economía del país pese a los problemas en las cadenas de suministro globales.

Según el informe de la Federal Reserve System (Fed), divulgado este martes, apuntó que, «casi la mitad de la subida de octubre reflejó la recuperación tras el paso del huracán Ida», que ocasionó importantes daños en el noreste de Estados Unidos.

Asimismo, el alza del mes pasado se produjo tras el descenso del 1,3 % en septiembre, y estuvo aupado por el incremento del 1,2 % en el sector de las manufacturas y del 4,1 % de la producción minera, que incluye la perforación petrolera.

Otro de los elementos positivos del informe es el repunte en la tasa de utilización de la capacidad industrial en EE. UU., que pasó del 75,2% en septiembre al 76,4% en octubre, y se ubicó en el mayor nivel desde diciembre de 2019.

