Acusaciones de la senadora Elizabeth Warren por la crisis bancaria

Washington, DC.- Elizabeth Warren, senadora demócrata de Estados Unidos en el marco de una crisis bancaria sin prescendentes solicitó a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal que no realice una revisión interna de las recientes quiebras de bancos, alegando que sus acciones «contribuyeron directamente» a las quiebras.

Por su parte, la Federal Reserve Board (Fed) expresó, el lunes 13 de marzo, que se encuentra investigando su supervisión del Silicon Valley Bank (SVB), tras su repentina quiebra el pasado viernes.

Ver más: Quebró otro banco con sede en Carolina del Norte

De este modo, Warren publicó en Twitter, «Las acciones del presidente de la Fed, Powell, contribuyeron directamente a estas quiebras bancarias. Para que la investigación de la Fed tenga credibilidad, Powell debe recusarse de esta revisión interna».

Así pues, Powell respondió este lunes a la quiebra del SVB. El mismo ocasionó una ola de preocupación sobre el sistema bancario estadounidense.

We need stronger rules and stronger oversight for banks like SVB. And to deter this kind of risky behavior from happening again, those responsible for it must not be rewarded. SVB and Signature executives must be held accountable.

— Elizabeth Warren (@ewarren) March 13, 2023