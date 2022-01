Bitcoin y otras criptomonedas arrancan el 2022 desplomadas

Nueva York, NY.- Algunas criptomonedas, entre ellas el bitcoin tuvo un pésimo inicio de año y continúa en caída libre registrando más del 7% cotizando en $39.09, para el pasado sábado, a medida que las principales economías del mundo buscan frenar su popularidad, de este modo.

Según el portal especializado CoinDesk, la criptomoneda más valiosa del mundo desplomó más del 15% desde principios de año. Mientras que, en noviembre cotizaba a un máximo histórico de 68.990 dólares.

Por otro lado, Ethereum, quien figura como la segunda criptomoneda más valiosa del mundo, cayó casi un 8% en 24 horas. Hasta el sábado cotizaba en $2.89, lo que representa una caída de casi un 20% según CoinDesk.

De esta manera, los inversores de criptomonedas están nerviosos por los tokens y su volatibilidad actual. Se cree, que este nerviosismo está respaldado por la acción de la The Federal Reserve System, quien señaló que podría retirar el estímulo económico.

Crypto-centric stocks @Coinbase and Robinhood (@robinhoodapp) traded at all-time lows Monday before rebounding in the afternoon. $COIN $HOOD

By @mikeybelluscihttps://t.co/sobwIMM95J

— CoinDesk (@CoinDesk) January 24, 2022