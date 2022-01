JP. Morgan Chase reporta sus ganancias 2021

Nueva York, NY.- La principal entidad bancaria de EE. UU., JP Morgan Chase rompió un récord histórico de más de $48 mil millones, alimentados en parte por la reducción de reservas contra impagos, pese a que sus ingresos ascendieron un 1% acumulado, hasta más de $121mil millones.

Asimismo, Jamie Dimon, mayor ejecutivo detalló que la coyuntura está mejorando, «pese a los problemas relacionados con la variante ómicron, la inflación y los cuellos de botella en la cadena de suministro».

Ver más: Desabastecimiento en supermercados norteamericanos

Por su parte, a través de todo el 2021 no solo JP Morgan Chase, aumentó sus ganancias gracias a sus negocios inherentes con los mercados, salidas a bolsa, corretaje bursátil y fusiones y adquisiciones. Se supo que también sus principales rivales generaron estas ganancias, en estas actividades de las que los asesores sacan comisiones.

Sin embargo, en el último trimestre JP. Morgan Chase reveló una ralentización, con un 14% menos de beneficio respecto, a este mismo período del 2020. Se concluyó que se debe a un mayor gasto en las compensaciones de sus empleados y los bajos tipos de interés.

Proud to be recognized as a global innovator in digital payments with J.P. Morgan Access leading the industry by Coalition Greenwich.

— J.P. Morgan (@jpmorgan) January 13, 2022