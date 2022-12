En diciembre se viene otra subida de los tipos de interés

Washington, DC.- Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), adelantó este miércoles que viene otra subida de los tipos de interés del Fed, «tan pronto como diciembre», asomando la idea de que la próxima subida será de 0.5 puntos en vez de 0.75, como se vienen generando durante el último semestre del 2022.

De este modo Powell declaró, «Tiene sentido moderar el ritmo de nuestras subidas de tipos a medida que nos acercamos al nivel de restricción necesario para poner coto a la inflación. Ese momento (…) podría llegar tan pronto como la reunión de diciembre».

Desde la celebración de un evento en The Brookings Institution en Washington, Jerome Powell añadió que la inflación sigue siendo muy elevada como para dejar de subir las tasas. Por lo que el tipo de interés oficial deberá mantenerse por más tiempo del proyectado.

En este sentido, Powell compartió su apreciación, «Me parece probable que el nivel definitivo de tipos deberá ser un poco más alto del que se incluía en nuestro resumen de predicciones económicas de septiembre».

