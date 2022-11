Inflación y desempleo en Estados Unidos de cara a las festividades

Nueva York, NY.- Los altos índices de inflación más las cifras de desempleo en Estados Unidos presiona el bolsillo de los ciudadanos, limitando las ventas en el país justo cuando se aproximan las festividades más importantes del año, económicamente hablando, la Navidad.

En el tercer trimestre de 2022, las ventas de las grandes superficies no fueron las mejores. Por ejemplo, tiendas como Target, Home Depot o Amazon registraron una acentuada disminución en sus ventas. La responsabilidad recae en la inestable inflación del país.

En el caso de la minorista de Minneapolis, Target, disminuyeron en un 52% entre el mes de julio y septiembre de 2022. Con respuesta los directivos maniobran con las cifras para no impactar en las ventas de la temporada navideña.

De esta manera los altos ejecutivos de la compañía anunciaron que buscan ahorrar entre $2.000 y $3.000 millones en los próximos tres años. Encima esperan que este objetivo se cumpla sin recortes de costos o la nueva y cuestionada moda de despidos masivos.

Increasing uncertainty about the economic outlook may create new risks for firms to manage. In response to uncertainty, firms increased credit loss provisions & began taking other steps to prepare for changing conditions. (2/3) https://t.co/f2SqQsLrqK

— Federal Reserve (@federalreserve) November 10, 2022