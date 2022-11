Alentadores datos de los precios al consumidor en EE. UU.

Washington, DC.- Un informe de la U.S. Department of Labor publicó este jueves, que los precios al consumidor de EE. UU., subieron por debajo de lo esperado en octubre, provocando un aumento anual de menos del 8% por primera vez en ocho meses, es decir, este el guiño más contundente, hasta ahora, de la inflación estaba disminuyendo.

Esto generaría también una alerta para la Reserva Federal (Fed) para mitigar las fuertes subidas a los tipos de interés. Al mismo tiempo, este informe reveló que los precios subyacentes al consumidor subieron moderadamente en octubre.

Ver más: Por cuarta vez en cinco meses la Fed sube los tipos de interés

Esto último trajo como consecuencia que el dólar cayera frente al mercado de monedas, lo que decantó en que los precios del Tesoro de EE. UU., repuntaron en las primeras operaciones.

Del mismo modo, este informe de la U.S. Department of Labor fue consistente con los datos de la semana pasada, donde se mostró cierta relajación en las condiciones del mercado laboral. «El mercado está en llamas con la deseada moderación de la inflación que finalmente comienza a aparecer».

Join us on 11/16 at 1:30 pm ET to learn how to use the @USDOL Clearinghouse for Labor Evaluation and Research (CLEAR) for decision-making. Hear from a panel of workforce leaders on how they use CLEAR. Register today: https://t.co/DesHabFU9G pic.twitter.com/MiIk3v2R4o

— U.S. Department of Labor (@USDOL) November 9, 2022