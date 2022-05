Elegibles para el Affordable Connectivity Program de Biden

Washington, DC.- El presidente Biden anunció el Affordable Connectivity Program (ACP), donde veinte compañías de Internet aceptaron ofrecer un plan de servicio que podría hacer que decenas de millones de hogares tienen servicio gratuito por medio de un subsidio federal con descuento para las personas de bajos ingresos.

En este sentido, Biden precisó en un evento desde la Casa Blanca, «El internet de alta velocidad ya no es más un lujo. Es una necesidad«. Evento en el que Biden estuvo acompañado por los representantes de las compañías participantes.

Asimismo, el paquete de infraestructura de $1 billón aprobado por el Congreso en 2021 incluye $14.200 millones de financiación para el ACP. Este plan proporciona subvenciones de $30 mensuales por el servicio de Internet.

De esta manera, cerca de 48 millones de viviendas serán elegibles para estos planes mensuales de $30 con una velocidad mínima de 100 megabits por segundo. De este modo, el servicio de Internet se pagará con la subvención del gobierno de contratarse con los proveedores que participan en el ACP.

Today, we’re launching a program that allows millions of American families to get high-speed internet for free. To learn if you qualify, head to https://t.co/Mxd81tjeEg . pic.twitter.com/BdPow99KHB

Por el momento, los proveedores participantes en el Affordable Connectivity Program son:

Por su parte, el presidente del país resaltó que las familias de cuatro integrantes con ingresos anuales cercanos a los $55.000, o que tengan un miembro elegible para Medicaid, recibirán este crédito de $30. Se prevé que aproximadamente un 40% cumple con los requisitos.

Find out if you are eligible for the Affordable Connectivity Program and how you can apply at https://t.co/rYeK5u6Ho7. pic.twitter.com/sXBmCoDDSx

— The White House (@WhiteHouse) May 9, 2022