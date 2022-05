Janet Yellen: regulación de criptomonedas, inmigración y aborto

Washington, DC.- Se aproxima una regulación a las criptomonedas estables en Estados Unidos antes de que termine este 2022, ya que el Congreso y el gobierno de EE. UU., definieron trabajar en conjunto para diseñar una legislación.

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que Estados Unidos necesita un marco legal «consistente» para las criptomonedas. Pero se iniciaría con las estables, que se usan para reducir la volatilidad de las cripto «tradicionales» como el bitcóin y el ether.

Ante las preguntas sobre las fechas de aprobación de esta legislación del senador conservador por Pensilvania Pat Toomey; la secretaria del Tesoro, Yellen respondió, «Creo que eso sería muy acertado».

Inmediatamente, Yellen argumentó su propuesta, «Este es un producto (las criptomonedas estables) que está creciendo muy rápido y presenta riesgos para la estabilidad del sistema financiero«.

Al mismo tiempo, Janet Yellen, apuesta por agilizar los procesos de inmigración legal para ayudar a mitigar la escasez de trabajadores que vive Estados Unidos, con mano de obra extranjera.

