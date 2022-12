El futuro del trabajo ¿qué modalidad prevalecerá?

Nueva York, NY.- El regreso a la oficina parece ser el futuro del trabajo por solicitud de muchos trabajadores, al tiempo que otros exigen flexibilidad mientras que el debate no resuelto crece a medida que se termina este 2022.

Frente a estas demandas, sumando a la mentalidad tradicional empresarial del trabajo presencial, la modalidad de trabajo híbrida gana terreno. Es decir, los empleados van a la oficina parte de la semana, frente a esto, ya muchas empresas están exigiendo el regreso a tiempo completo a las oficinas.

De acuerdo con datos del gobierno estatal el uso del Metro de Nueva York aumentó en los distritos comerciales y con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, a pesar de este incremento solo se ha alcanzado, en octubre, el 67% de los niveles previos a la pandemia.

Por su parte, el uso del Metro de Nueva York, los fines de semana de estos últimos meses llegó casi a las cifras más cercanas a los niveles previos a la pandemia. Por otro lado, a nivel mundial la tendencia de arrendamiento de oficinas apunta a contratos más cortos con configuraciones de trabajo flexibles, según el informe de JPMorgan Chase de septiembre.

