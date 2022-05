¿Por qué el trabajo remoto podría quebrar al estado de NY?

Nueva York, NY.- Partnership for New York City aseguró que el modelo híbrido o mixto, para el trabajo remoto o en persona, se convirtió en una norma en las oficinas de Nueva York, donde muchas empresas aseguran que es un método que llegó para quedarse.

Una encuesta pública este mes, por la organización, que representa a 330 empresas donde hay empleados más de un millón de trabajadores, concluyó que solo un retrogrado 8% de los trabajadores de oficinas de Manhattan tienen que ir a su puesto de trabajo los cinco días de la semana.

Por otro lado, un 28% solo cuenta con la modalidad remota fundamentado en los datos, recogidos entre 160 grandes empresas de la ciudad.

En promedio, por lo menos el 60% de estos empleados cuenta con una modalidad híbrida de trabajo. Aquí, solo acuden algunos días a la oficina. Por ejemplo, un 11% trabajan de manera presencial cuatro días a la semana; el 17% lo hacen tres días; un 21% dos días; y un 14% solo un día.

