El Foro Tributario Nacional del IRS de 2022 será virtual

Charlotte, NC.- Por cinco semanas el Foro Tributario Nacional Virtual del Internal Revenue Service (IRS) de 2022, se llevará a cabo de forma virtual, pese a que muchos interesados esperaban un evento presencial.

La decisión del formato virtual para el Foro Tributario Nacional del IRS de 2022, pasó por las preocupaciones en curso sobre la salud y seguridad pública que representa la emergencia sanitaria del covid-19.

Sin embargo, se tiene programado los seminarios web todos los martes, miércoles y jueves. Además, los temas de los seminarios web se encuentran en este enlace, mientras que el programa completo puede revisarlo aquí.

#IRS has released the dates for the 2022 IRS Nationwide Tax Forum and reminds interested tax professionals that registration information is available. Sign up today at: https://t.co/FaRaJoNgm9 #IRSTaxForum pic.twitter.com/XPUL0ccbvX

— IRS Tax Pros (@IRStaxpros) May 10, 2022