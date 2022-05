Impactante estudio sobre los salarios en Estados Unidos

Nueva York, NY.- Los incrementos de salarios generalizados en el país está llevando a establecer nuevos máximos salarios en sectores como el de tecnología, que obligó a la matriz de Google, Alphabet, a que un empleado promedio gana alrededor $300.000 anuales.

Según una publicación de The Wall Street Journal, la compensación promedio en la mayoría de las empresas grandes del país se situó por encima de los niveles de prepandemia para 2021.

El análisis estudió cerca de 450 empresas, de las cuales 275 empresas mejoraron los salarios entre 2019 y 2021. Dentro de estas, 150 empresas el sueldo promedio subió más de un 10% entre 2019 y 2021.

Las cotizaciones en Estados Unidos están obligadas a notificar los salarios promedios de sus empleados. Aquí se incluyen horas extras y beneficios, por ejemplo, seguros de salud y planes de pensiones.

