La FED planea retirada de estímulos monetarios

Nueva York, NY.- La Reserva Ferderal (FED) sopesa iniciar la retirada de estímulos en tres meses. De esta manera, los miembros del banco central estadounidense están cerca de alcanzar un acuerdo para dar ese paso.

Asimismo, se corre la voz en un entorno de alta inflación, donde miembros del banco central estadounidense presionan para terminar el programa de compra de activos a mediados de 2022.

Este movimiento, es temido por los inversores por las incertidumbres que plantea retirar el oxígeno monetario a la economía para que esta comience su camino en solitario.

