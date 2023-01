DOJ incautará $465 millones en acciones de Robinhood

Washington, DC.- Las acciones de Robinhood Markets Inc (HOOD.O) están en proceso de ser incautadas por los fiscales de Estados Unidos por estar vinculadas a Sam Bankman-Fried, que fue acusado de fraude en la quiebra del intercambio de criptos FTX.

Por su parte, el U.S. Department of Justice (DOJ), no tenía idea de que 56 millones de acciones de Robinhood fueran propiedad de un patrimonio en bancarrota. Así pues, Seth Shapiro, fiscal federal lo expresó al juez de bancarrotas John Dorsey, encargado del caso FTX.

De este modo Shapiro expresó que todos los reclamos sobre las acciones de la aplicación de negociación de acciones podrían resolverse con un procedimiento de decomiso. Sin embargo, tanto FTX como los liquidadores en Antigua junto a Bankman-Fried, reclamaron las acciones de Robinhood.

Hay que recordar que Bankman-Fried fue acusado por los fiscales de liderar un «fraude de proporciones épicas». Este duró años y costó miles de millones de dólares a clientes, inversores y prestamistas.

Se sabe que los depósitos de los clientes fueron usados para respaldar el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research.

I believe it is likely the case that various legit legs of FTX have the ability to access these funds; hopefully that's what's happening here. If not, hopefully one steps in soon to do so. I would be happy to help advise regulators on this if any wanted.

— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022