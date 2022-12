Economía de Estados Unidos rumbo a una recesión superficial

Nueva York, NY.- La economía de Estados Unidos sigue encaminada hacia una recesión corta y superficial durante el 2023, al tiempo que la Federal Reserve Board (Fed) optará por un aumento menor de la tasa de interés de 50 puntos para el 14 de diciembre, de acuerdo con economistas.

Por el momento se prevé que la Fed suba otro medio punto para principios de 2023, cuando una inflación está por encima del objetivo del 2% de la Fed. Pese a que los economistas establecen una probabilidad del 60% de que se produzca una recesión en 2023.

Luego de subir la tasa de fondos federales 75 puntos básicos en cada una de las cuatro reuniones, un grupo de 84 economistas encuestados dijeron que esperaban que el banco central se decidiera por medio punto porcentual. Ligeramente menor a 4,25%-4,50% en esta oportunidad.

Sin embargo, la Fed no tiene la intención de generar una recesión en toda regla. Sin embargo, los economistas que no suelen pronosticar recesiones elevaron la probabilidad de una en dos años al 70% desde un 63% de probabilidad anterior.

