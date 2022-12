Sam Bankman-Fried de FTX fue liberado bajo fianza

Nueva York, NY.- El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried fue liberado, este jueves, bajo una fianza de $250 millones al tiempo que espera un juicio por el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, que un fiscal de Estados Unidos etiquetó como «fraude de proporciones épicas».

Hay que recordar que Sam Bankman-Fried, fue acusado por los fiscales federales de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes, para maquillar las pérdidas en Alameda Research, su fondo de cobertura.

Asimismo al acusado no se le pidió que se declarara culpable, sin embargo, anteriormente ya había reconocido fallas en la gestión de riesgos en FTX. Sin embargo, declaró que no cree que tenga responsabilidad penal.

Por su parte, el abogado defensor de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen no declaró al respecto, luego de la audiencia en la corte federal de Manhattan. Del mismo modo, el juez magistrado de Estado Unidos, Gabriel Gorenstein programó para el 3 de enero de 2023 el próximo juicio, ante el juez de distrito Ronny Abrams.

