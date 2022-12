Descuentos de Tesla en EE. UU., generan graves consecuencias

Austin, TX.- Las acciones de Tesla Inc (TSLA.O) se desploman al tiempo que el fabricante de autos eléctricos de lujo empezara a ofrecer descuentos de $7.500 en los Tesla Model 3 y Model Y, vendidos este mes en Estados Unidos.

Esta estrategia alimentó las preocupaciones de que la compañía atraviesa una baja demanda, mientras que las economías se ralentizan.

Tesla desde el 1 de diciembre comenzó a ofrecer un «crédito» de $3.750 en sus vehículos Model 3 y Model Y. Sin embargo, este miércoles elevó su crédito a $7.500, que se suma al ofrecimiento de sobrealimentación gratuita por 16.093 km (10.000 millas) para los autos entregados en diciembre.

Estos sospechosos descuentos levantan las alarmas por parte de los consumidores. Consecuencia que se origina de una serie de aumentos de precios de Tesla, argumentando que es responsabilidad de la cadena de suministro y la inflación.

Tesla is executing better than ever!

We don’t control the Federal Reserve.

That is the real problem here.

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022