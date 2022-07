Tesla obtuvo beneficios históricos en primer semestre de 2022

Washington, DC.- El monstruo tecnológico Tesla (NASDAQ:TSLA) catapultó en este primer semestre de 2022, sus beneficios netos de $5.577 millones, lo que se traduce en un 253% más que el mismo periodo de 2021, pese a los obstáculos relacionados a la cadena de suministro.

Este miércoles Tesla publicó los resultados financieros del segundo trimestre del 2022, donde alcanzó beneficios netos de $2.259, es decir, un 98% más que en abril y junio del año pasado.

Por el momento Tesla reconoce que tanto las nuevas plantas de Berlín, Alemania y Austin en Estados Unidos, contribuyeron con la creciente producción. Pese a esto, también reflexionó sobre los elementos que jugaron en contra de la empresa tecnológica.

Por ejemplo; los problemas de producción de Shanghái, China por los repuntes del covid-19; las limitaciones en la cadena de suministro; y el agite por increíble inflación, condicionaron los resultados de este lapso de tiempo.

We continue to rapidly expand our Supercharger network pic.twitter.com/CRMEMpWTy5

— Tesla (@Tesla) July 20, 2022