Déficit presupuestario de EE. UU. fue de 2,77 billones dólares en 2021

Washington, DC.- El déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó 2,77 billones de dólares durante el año fiscal 2021, que acabó el pasado 30 de septiembre, el segundo mayor de la historia del país.

Sin embargo, esta cifra supone una mejora respecto a los números del año pasado. Cuando el país batió el récord de 3,13 billones dólares de déficit presupuestario para el año fiscal 2020.

Por su parte, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y la directora en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Shalanda Young, destacaron en un comunicado que el déficit de 2021 fue 360.000 millones de dólares inferior al del año fiscal anterior.

A su juicio, esto refleja el progreso de la economía gracias al paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares, impulsado por el presidente Joe Biden. Que fuese aprobado en marzo pasado por el Congreso, y el avance de la campaña de vacunación contra la covid-19.

El gasto fue espoleado por costes relacionados con la pandemia como la ampliación de las prestaciones por desempleo. Además, de los préstamos de emergencia a las pequeñas empresas y los depósitos directos a las familias más vulnerables.

