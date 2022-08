Cómo abrió el precio de petróleo de Texas (WTI), esta semana

Nueva York, NY.- El precio de petróleo de Texas o West Texas Intermediate (WTI), abrió esta semana con un bajón del 1.73% situándose en $89.20 el barril, gracias en parte al miedo de una recesión global y la tentativa de que Irán incremente sus exportaciones de petróleo.

Para la hora local 09.01 de Nueva York (13.01 GMT), los contratos del WTI que entrega en el mes de septiembre, que vencen este lunes, restan $1.57 con respecto al cierre de la sesión pasada.

Por su parte, el gobierno de Irán informó que espera una respuesta de Estados Unidos a su propuesta de la Unión Europea, que tiene el propósito de salvar el pacto nuclear del 2015. Este, limita el programa nuclear de Irán a cambio de que levanten sanciones.

De esta manera, la firma de este pacto permitirá que Irán regrese al mercado legal internacional del petróleo. Del mismo modo, podrá recuperar los activos congelados en otros países, y volver a establecer relaciones económicas normales con las naciones.

En este sentido, el pasado viernes el WTI subía por tercer día consecutivo. Pese a esto, se perdió un 1.5% durante la semana pasada con la sombra de una probable recesión global, preocupaciones sobre la demanda y el fortalecimiento del dólar.

