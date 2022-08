Fed cuestiona «el ritmo» de las subidas de los tipos de interés

Washington, DC.- Los miembros del comité de mercados abiertos de la Federal Reserve Board (Fed), reconocieron que «bajar el ritmo» de subidas de los tipos de interés puede ser adecuado pese a la última subida de 0.75 puntos a finales de julio.

Esta conclusión se conoció tras la publicación de actas, donde los participantes precisaron que el endurecimiento de la política monetaria, «probablemente sería apropiado en algún punto bajar el ritmo de las subidas de tipos» mientras «se evalúan los efectos» de las que ya se han hecho «sobre la actividad económica y la inflación».

El pasado 27 de julio la Fed aprobó la cuarta subida seguida de los tipos de interés, y la segunda seguida de 0.75 puntos. Sin embargo, según el presidente de la Fed, Jerome Powell, no se descarta otro incremento «usualmente alto» para el mes de septiembre.

Ciertamente, el incremento de la tasa de interés viene anclado a la subida de la tasa de inflación. Por ejemplo, en el mes de julio llegó a los 8.5%, seis décimas menos que en el mes de junio. Se estima que la inflación de junio fue gracias a la bajada en los precios de los combustibles.

