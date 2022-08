Esta semana el precio del petróleo de Texas abré con caída

Nueva York, NY.- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), arrancó esta semana con una caída del 5.21% para ubicarse en los $87.29 por barril, precedido por el temor de las demandas de China, considerado el mayor importador de petróleo del mundo.

Para el lunes a las 9.00 hora local (13.02 GMT) los contratos futuros del WTI, para entrega en septiembre recortaron $4.80 en comparación con el cierre de la sesión anterior.

La National Bureau of Statistics of China (ONE), aprovechó para publicar otros indicadores del séptimo mes del 2022. Por ejemplo, indicadores de las ventas al por menor, que mide el estado de consumo -clave para la recuperación económica-.

Además, publicaron la sorpresa de la parte negativa cuando aumentó un 2.7% interanual. En contraste, un 3.1% menos que junio y un 5% menos del pronóstico de los expertos analistas.

China's value-added industrial output, an important economic indicator, went up 3.5% year on year in the first 7 months of 2022, data from the National Bureau of Statistics showed Monday. pic.twitter.com/vfols2IYb0

— Chinese Consulate-General in Melbourne (@ChineseCon_Mel) August 15, 2022