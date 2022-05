Apple ya no es la empresa más valiosa del mundo

Nueva York, NY.- Apple dejó de ser la empresa más valiosa del mundo para darle paso a la petrolera Saudi Aramco, tras una gran subida del precio de sus acciones en los últimos meses, con la ayuda de la caída en bolsa del sector tecnológico del país.

Asimismo, y con una capitalización bursátil de $2.42 billones Aramco recuperó el título que Apple le había quitado desde el año 2020. Que hasta ahora se mantuvo como la compañía estadounidense con más valor de todo el mundo.

Por su parte, Apple cayó en bolsa a $2.37 billones luego de desplomarse más de un 5% en Wall Street, donde tiene acumulado durante el 2022 un retroceso del 20%.

