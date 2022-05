Se disparan los precios de la gasolina en el país

Nueva York, NY.- Los precios medios de la gasolina en Estados Unidos han vuelto a superar récords históricos al marcar 4,374 dólares por galón (3,785 litros) o 1,155 dólares por litro, según datos de la American Automobile Association (AAA).

Por ejemplo, en el estado de California el precio de la gasolina marcó $1.543 por litro, mientras que en Georgia el precio de la gasolina es de $1.03 por litro.

Tan solo en el mes de marzo el precio de la gasolina se registró en $4 por galón. Precio que superó el mayor récord que se remontaba al año 2008 en el mes de julio.

