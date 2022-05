Alcalde de Miami no apuesta al valor de las criptomonedas

Miami, FL.- Francis Suárez, alcalde de Miami reafirmó su «confianza» en la tecnología en la que se basan las criptomonedas, más allá de su volatilidad que tiene su valor muy por debajo de la tendencia al alza que venía marcando.

En la segunda jornada del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el alcalde Suárez precisó, «No hay dudas de que ha sido un triunfo para nosotros». Esta afirmación la hizo con respecto a la tarea de atraer las criptomonedas a la ciudad.

Ver más: Estrategia de Bukele para surfear caída de Bitcoin

Desde su famoso tweet «cómo te puedo ayudar», el alcalde de Miami, reconoció la influencia de la ciudad en temas tecnológicos, siendo la de mayor crecimiento en todo EE. UU., en empleos tecnológicos, reconocida así por la revista Financial Times.

A pesar la caída de las criptomonedas, el alcalde de Miami mantiene firme su «confianza»

En este sentido, las inversiones de capital de riesgo se cuadruplicaron entre 2020 y 2021. Es decir, al mismo tiempo que se multiplicaba el valor de las criptomonedas hasta la estrepitosa caída desde el mes pasado, que no altera el plan del alcalde Suárez.

Durante su intervención en el panel, Suárez subrayó, «No me fijo mucho en su valor, me enfoco más en la tecnología en la que se basa». Destacando el valor de un bitcoin respecto al dólar; la moneda de curso legal más estable en el mundo financiero.

Por su parte, Sheila Warren, directora ejecutiva de la alianza Crypto Council for Innovation (CCI), predijo que esta, «tecnología disruptiva (rompedora)», llegó para quedarse. Además, prevé una futura transición como moneda de curso legal, lo que le dará la estabilidad que necesita.

Ver más: Víctimas de los $34 millones hackeados en criptomonedas

En conclusión, la experta aplaudió el decreto ejecutivo del presidente Biden, para analizar la posible creación de una criptomoneda de EE. UU., que estará respaldada por la The Federal Reserve Board (Fed). No obstante, no pudieron ignorar los riesgos de inversión en las criptomonedas, dependientes de fuertes fluctuaciones de valor lo que genera su volatilidad.

Video: Tips para ahorrar dinero según su presupuesto familiar