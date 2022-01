Washington Football Team cambia su nombre y logo

Washington, DC.- El presidente del Washington Football Team, Jason Wright, anunció este martes, que el cambio de nombre y logotipo de su equipo de la NFL es un hecho, y será dado a conocer el 2 de febrero de 2022.

Por su parte, el director Wright, expresó, «Lo que viene es emocionante y estamos ansiosos por revelar el nombre de nuestro equipo al mundo el 2 de febrero de 2022. Marquen sus calendarios, familia Washington. Será un día que no querrán perderse».

En su momento, en diciembre de 20202, el equipo capitalino abandonó el mote de Redskins (referencia a la piel roja de los indios nativos), así como su logotipo.

