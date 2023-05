Vinicius Jr., confiesa que «el racismo es normal» en el fútbol español

Madrid, España.- Tras el denigrante momento vivido por el jugador del Real Madrid C.F., Vinicius Jr., Luis Rubiales presidente de la Real Federación Española de Fútbol, dijo que el «fútbol español tiene un problema de racismo», luego de que el brasilero recibiera insultos racistas por parte de los hinchas que asistieron al partido contra el Valencia C.F., en el estadio de Mestalla.

Por su parte, el equipo de Vinicios publicó un comunicado para hacerse eco de la preocupante situación de racismo que existe en la Liga. En el documento se mencionó al presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, a Rubiales y jugadores referentes del fútbol mundial.

Lo propio hizo el jugador del Madrid que fue víctima de racismo, declaró, «¿Qué falta para criminalizar a esta gente? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?».

En este sentido, LaLiga está sometida a una gran presión para llevar a cabo medidas que combatan al racismo. Asimismo, la FIFA junto a otras estrellas deportivas como el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton, y los futbolistas Kylian Mbappe y Rio Ferdinand por mencionar algunos se pronunciaron en apoyo a Vinicius Jr.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023