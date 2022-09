Velocidad y adrenalina en Betway NHRA Carolina Nationals

Charlotte, NC.- Los amantes de la velocidad tienen una gran cita en los Betway NHRA Carolina Nationals que se celebrarán del 23 al 25 de septiembre en zMAX Dragway de Charlotte Motor Speedway.

La de este fin de semana será la segunda de seis carreras de la temporada de playoffs de NHRA Camping World Drag Racing Series.

Estas carreras son famosas internacionalmente por sus automóviles modificados de acción propulsada por nitro y 11.000 caballos de fuerza.

La competencia mostrará frente a un lleno en las tribunas a los mejores pilotos en Top Fuel, Funny Car y Pro Stock, uno al lado del otro a más de 330 mph.

El fin de semana de Betway NHRA Carolina Nationals traerá emoción y adrenalina. Pero, más allá de las pistas los espectadores también disfrutarán de la ceremonia especial previa a la carrera que presenta y celebra a cada uno de los pilotos que compiten para el prestigioso Wally el domingo.

WATCH the action from the @betway #CarolinaNats this weekend with #NHRAonFOX!

Qualifying:

Friday at 7p ET on @FS1

Sunday at 2p ET on FS1

Eliminations:

Sunday at 3p ET on FS1 pic.twitter.com/AJ4jx4C1w5

— NHRA (@NHRA) September 22, 2022