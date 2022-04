¡Vamos Miguelito Cabrera! por los 3000 hits

Detroit, MI.- El venezolano Miguel Cabrera podría llegar, este jueves, a los 3.000 hit en su carrera, contra los Yankees de Nueva York, y pasaría a ser el único Grandes Liga de Venezuela en hacerlo, para enlistarse en una exclusiva lista de 33 jugadores en hacerlo en la historia de la MLB.

En la temporada pasada, Miguel Cabrera estuvo a punto de hacerlo, sin embargo, no lo logró. Sin embargo, pese a sus 39 años, hoy está a un hit de llegar a los 3.000.

Los Yankees abrirán con Jordan Montgomery, y el récord personal de por vida de Cabrera con Montgomery, es de 3-1 con un ponche. Por si fuera poco, Cabrera también está a un doble de llegar a los 600 dobletes de por vida. De hacerlo, destronará al legendario Barry Bonds.

El primer hit del llanero Miguelito Cabrera fue un jonrón. Además, su número y 1.000 y 2.000 fueron también de jonrón. Así que, todo indica que su hit número 3.000 será otro jonrón.

Por su parte, el manager de los Tigres de Detroit, A.J. Hinch relató, «El último turno, donde estaba ahí justo en la línea, 2,999, fue una atmósfera increíble». Esto fue el Comerica Park, mientras el público coreaba, «¡Miggy! ¡Miggy! ¡Miggy!» en la parte alta del octavo.

