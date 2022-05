Tom Brady habló de la reconstrucción de su rodilla

Tampa, FL.- Tom Brady, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers y considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, en una conferencia de prensa aclaró sus avances con la reconstrucción que tuvo en la rodilla izquierda en 2021.

Brady explicó un poco cómo fue el proceso para recuperarse de la operación de rodilla al final de la temporada 2021, donde adelantó que la reconstrucción le permitirá correr más en esta temporada baja.

En este sentido, Brady precisó en la conferencia de prensa, «Ha sido divertido simplemente correr un poco, trabajar en algunas situaciones de carreras de velocidad. Sentí por primera vez en esta temporada baja una real mejoría».

Declaraciones de Tom Brady tras la reconstrucción de su rodilla

Inmediatamente, explicó el origen de su lesión y la solución, «Me desgarré en mi última temporada en New England, pasé toda la temporada baja así. No me hice una reconstrucción porque pensé que se arreglaría. Al año siguiente fue más grave, dolor todos los días. Finalmente me la reconstruyeron el año pasado».

This is why you film every shot on the course… 🎥: @ari_fararooy + @ShadowLion pic.twitter.com/h9QrbLKOmu — Tom Brady (@TomBrady) May 25, 2022

Pese a su lesión, al final de la temporada 2021, Tom Brady terminó la campaña regular como líder indiscutible de la NFL. Su récord fue de 485 pases completos en 719 intentos; 5.316 yardas aéreas; 43 anotaciones; y 12 intercepciones.

El podium usado por el siete ganador del Super Bowls, fue la presentación del evento de golf, The Match que está programado para el 1° de junio. Aquí también asistirán Aaron Rodgers de los Packers; Josh Alle de los Bills; y Patrick Mahomes, de los Chiefs.

Finalmente, Brady concluyó, «Para mí ha sido interesante poder hacer movimientos que antes evitaba como saltar en una sola pierna. No sé cuántos años llevaba sin hacerlo para no darle más peso a mi rodilla. Ha sido una buena experiencia volver a correr a velocidad«.

