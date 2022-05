George Kittle de los 49ers predice al mejor jugador de NFL

San Francisco, CA.- George Kittle, el ala cerrada del equipo de la NFL, San Francisco 49ers aseguró, rotundamente que Trent Williams, su compañero de equipo y tacle ofensivo es el mejor jugador de la NFL.

En este sentido, George Kittle, sentenció, «Trent Williams es el mejor jugador de la NFL. No me importa a quién se nombre. Podríamos hablar de cualquiera, pero Trent es el ser humano más dotado por Dios que he visto».

Aunque parezca un comentario aislado, Kittle tiene peso para hacer semejante afirmación, porque es fue tres veces seleccionado al Pro Bowl. Además, está considerado entre las mejores alas cerradas de la NFL.

De esta manera, Kittle resaltó, «Trent tiene la parte inferior del cuerpo de un receptor abierto y la parte superior del cuerpo de un gorila de espalda plateada, por lo que literalmente podría aplastar a cualquiera si así lo quisiera».

